Mostre | Lorenzo Puglisi e l’incontro con Michelangelo 500 anni dopo | la sua “Crocifissione” in esposizione a Santo Spirito a Firenze

(Di venerdì 18 settembre 2020) Due Croci, due artisti, un unico Dio: una di fronte all’altra, nella suggestiva cornice brunelleschiana della Basilica di, la Crocifissione dell’artistaBiella, 1971 incontra a distanza di cinquecentoil Cristo in croce di un giovanissimoBuonarroti. Due capolavori che palpitano di tenebre e di luce, di tempo perduto e ritrovato, in cui la bellezza divina è ancora in grado di salvare il mondo.: davanti a. Crocifissione, umanità, mistero è il dialogo intensamente inedito che si potrà ammirare nella Sagrestia didal 20 settembre al primo ...

LaraFacco : RT @GAMeCBergamo: #NewExhibitions Dall’1 ottobre 2020 al 14 febbraio 2021 arrivano due nuove mostre alla GAMeC! ?? 'Ti Bergamo', a cura di… - Monik_idm : RT @GAMeCBergamo: #NewExhibitions Dall’1 ottobre 2020 al 14 febbraio 2021 arrivano due nuove mostre alla GAMeC! ?? 'Ti Bergamo', a cura di… - larafacco_press : RT @GAMeCBergamo: #NewExhibitions Dall’1 ottobre 2020 al 14 febbraio 2021 arrivano due nuove mostre alla GAMeC! ?? 'Ti Bergamo', a cura di… - GAMeCBergamo : #NewExhibitions Dall’1 ottobre 2020 al 14 febbraio 2021 arrivano due nuove mostre alla GAMeC! ?? 'Ti Bergamo', a c… - lastudiolafayet : RT @FinestreArte: Palazzo Buonaccorsi, Macerata, la Sala dell'Eneide. È una delle sale che ospitano la mostra 'Lorenzo Lotto. Il richiamo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostre Lorenzo

Artribune

Uno su tre, al momento. C'è un solo italiano che va ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia ed è Matteo Berrettini, che ha la meglio nella sfida tutta azzurra contro Stefano Travaglia. I ...Mugello (Firenze), 18 settembre 2020 - Tanti appuntenti per l’ultimo weekend di fine estate in Mugello. Già da giovedì sera, musica a Borgo San Lorenzo, Teatro a Villa Adami a San Piero a Sieve; vener ...Trieste, 18 set - L'esperienza della Galleria Plurima, che prese il via nel 1973, ha permesso di creare un legame culturale e artistico tra Udine e Milano in un periodo storico molto complesso per l'I ...