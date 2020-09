Mobilità | M5S | ' monopattini non sono il male | rispettare regole esistenti'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “L'emergenza Covid 19 e gli incentivi governativi hanno provocato un boom dei veicoli per la; personale a propulsione prevalentemente elettrica, come i. Ciò però non significa che, come abbiamo letto oggi anche su alcuni quotidiani nazionali, non vi siano. È chiaro che, come sempre accade, il fatto di cronaca porta a spostare l'attenzione sul tema e riportare al centro dell'attenzione i pericoli per gli utenti della strada. Che ciconcreti. Ricordiamo però che, solo nel 2019, gli incidentistati oltre 172mila e ogni tre giorni muoiono 2 ciclisti. Questo significa che non bisogna demonizzare il mezzo, né tanto meno pensare di tornare indietro, in un momento in cui il ...