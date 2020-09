Miriam muore a 5 anni: per i medici la bambina era solo stressata (Di venerdì 18 settembre 2020) Miram muore a solo 5 anni: per i medici si trattava solo di gelosia e lo stress la faceva svenire. La madre ora chiede giustizia “Sua figlia sta bene. Gli svenimenti sono dovuti alla gelosia per il fratellino”. Miriam Laezza aveva 5 anni quando è morta. Il 17 ottobre 2019, mentre si trovava ad una … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 18 settembre 2020) Miram: per isi trattavadi gelosia e lo stress la faceva svenire. La madre ora chiede giustizia “Sua figlia sta bene. Gli svenimenti sono dovuti alla gelosia per il fratellino”.Laezza aveva 5quando è morta. Il 17 ottobre 2019, mentre si trovava ad una … L'articolo proviene da leggilo.org.

Sakurauchi_Hime : RT @Stefbazzi: Niente sarà come prima. La nuova normalità: bambini che muoiono di #infarto a 5 anni. Segui gli hashtag #MortiPrecoci #Arre… - QAin51404808 : RT @Stefbazzi: Niente sarà come prima. La nuova normalità: bambini che muoiono di #infarto a 5 anni. Segui gli hashtag #MortiPrecoci #Arre… - QAin51404808 : RT @angy_cocco: #LaStrageSilenziosa #malore #infarto Che ha dell'incredibile! nelle motivazioni e nelle castronerie descritte nell'articol… - xenonian1 : RT @Stefbazzi: Niente sarà come prima. La nuova normalità: bambini che muoiono di #infarto a 5 anni. Segui gli hashtag #MortiPrecoci #Arre… - Mania48Mania53 : RT @angy_cocco: #LaStrageSilenziosa #malore #infarto Che ha dell'incredibile! nelle motivazioni e nelle castronerie descritte nell'articol… -