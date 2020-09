Milo Infante a DM: «Generazione Giovani costa zero all’azienda. Ore14 si sovrapporrà alla Bortone? Siamo la Rai, non faremo stupidate» (Di venerdì 18 settembre 2020) Milo Infante A volte ritornano (là dove li avremmo voluti vedere). Ritrovare Milo Infante nel primo pomeriggio di Rai2 sarà un colpo d’occhio abbastanza curioso: il 26 ottobre prossimo, il conduttore milanese riconquisterà infatti la fascia da lui presidiata virtuosamente per anni con un nuovo programma d’attualità intitolato Ore 14. “Dobbiamo cominciare a raccontare il Paese per quello che è” afferma il giornalista, che non ci nasconde la volontà di ripristinare un registro informativo più tradizionale sulla seconda rete Rai. Le occasioni per farlo di certo non gli mancheranno: dal 19 settembre (ore 9.55) sarà infatti in onda anche con una nuova stagione del redivivo talk Generazione ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 settembre 2020)A volte ritornano (là dove li avremmo voluti vedere). Ritrovarenel primo pomeriggio di Rai2 sarà un colpo d’occhio abbastanza curioso: il 26 ottobre prossimo, il conduttore milanese riconquisterà infatti la fascia da lui presidiata virtuosamente per anni con un nuovo programma d’attualità intitolato Ore 14. “Dobbiamo cominciare a raccontare il Paese per quello che è” afferma il giornalista, che non ci nasconde la volontà di ripristinare un registro informativo più tradizionale sulla seconda rete Rai. Le occasioni per farlo di certo non gli mancheranno: dal 19 settembre (ore 9.55) sarà infatti in onda anche con una nuova stagione del redivivo talk...

