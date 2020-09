Milik Roma, l’attaccante è tornato in Italia dopo la visita specialistica in Svizzera (Di venerdì 18 settembre 2020) Arkadiusz Milik è tornato in Italia dopo la visita specialistica alle ginocchia svolta in Svizzera: il polacco è atterrato a Ciampino Arkadiusz Milik è atterrato poco fa all’aeroporto di Ciampino dopo la visita specialistica alle ginocchia svolta in Svizzera. Come riporta Filippo Biafora del Il Tempo, servirà ancora pazienza per definire tutto. Nel weekend l’attaccante svolgerà le visite mediche per l’idoneità e intanto la Juve sta sempre aspettando Edin Dzeko. #Milik è atterrato a Ciampino dopo aver svolto la visita specialistica in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Arkadiuszinlaalle ginocchia svolta in: il polacco è atterrato a Ciampino Arkadiuszè atterrato poco fa all’aeroporto di Ciampinolaalle ginocchia svolta in. Come riporta Filippo Biafora del Il Tempo, servirà ancora pazienza per definire tutto. Nel weekend l’attaccante svolgerà le visite mediche per l’idoneità e intanto la Juve sta sempre aspettando Edin Dzeko. #è atterrato a Ciampinoaver svolto lain ...

DiMarzio : #Roma-#Milik, domani prime visite mediche a Innsbruck. Poi il via libera a #Dzeko - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - carlolaudisa : #Milik ha detto sì alla #Roma. Adesso #Dzeko può correre verso Torino per abbracciare la #Juve - hbk_89 : RT @marcoconterio: ?? #Milik è tornato in Italia, a #Roma, dopo la visita in Svizzera. Adesso è diretto a #Napoli. Serve ancora l'idoneità p… - marcoconterio : ?? #Milik è tornato in Italia, a #Roma, dopo la visita in Svizzera. Adesso è diretto a #Napoli. Serve ancora l'idone… -