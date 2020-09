Milik-Roma ci siamo ma c’è da sciogliere il nodo multa

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sembrano oramai non esserci più dubbi per quanto riguarda il passaggio dialla. Il centravanti passerà dal Napoli ai giallorossi per 18 milioni … L'articolocima c’è dailproviene da ForzAzzurri.net.

mirkocalemme : ++ L'agente di #Milik, David #Pantak, è ADESSO a #Roma ++ @calciomercatoit - DiMarzio : #Roma-#Milik, domani prime visite mediche a Innsbruck. Poi il via libera a #Dzeko - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - SmorfiaDigitale : Bucchioni a TMW: E fatta: Milik alla Roma, Dzeko alla Juve. Ma ora che Suarez st... - f_marchionni : @Teleradiostereo @ValentinaCatoni @AlessioNardo @_Cotu Tranquillo! Finalmente vedo una Roma che si muove con un sen… -

Nodi sciolti, quasi tutti. La serata di mercoledì aveva fatto intendere di essere il preludio alle intese totali. Intese raggiunte giovedì, giorno del definitiv ...Arek Milik e Edin Dzeko hanno tenuto in stallo per quasi un mese Roma, Juventus e Napoli. Alla fine, più per inerzia e obbligo che per volontà dei singoli, la situazione si è sbloccata con il classico ...Il summit di Trigoria ha quasi portato alla fumata bianca. Arek Milik sarà un nuovo giocatore della Roma nelle prossime ore: il polacco firmerà con i giallorossi un contratto quinquennale da 5 milioni ...