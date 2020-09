Milik alla Roma. Il video della partenza per le visite (Di venerdì 18 settembre 2020) Arek Milik è partito da Ciampino, missione visite mediche con la Roma. Ieri a tarda ora era stato concordato di andare in una località vicino Innsbruck, vedremo se la località sarà confermata. Ecco il video che rappresenta il primo atto di una nuova avventura calcistica per l’attaccante polacco dopo l’esperienza con il Napoli. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Arekè partito da Ciampino, missionemediche con la. Ieri a tarda ora era stato concordato di andare in una località vicino Innsbruck, vedremo se la località sarà confermata. Ecco ilche rappresenta il primo atto di una nuova avventura calcistica per l’attaccante polacco dopo l’esperienza con il Napoli. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

