Milik alla Roma: il polacco è in partenza per la Svizzera per la prima parte delle visite mediche (Di venerdì 18 settembre 2020) Arkadiusz Milik sta volando in questi minuti in Svizzera per la prima parte delle visite mediche con la Roma Se tutto andrà come previsto oggi Arkadiusz Milik diventerà un nuovo giocatore della Roma. Come riporta Sky Sport il polacco insieme all’agente Pantak ha preso un volo pochi minuti fa da Ciampino direzione Svizzera per la prima parte delle visite mediche. Lì all’attaccante saranno controllate entrambe le ginocchia dopo i due brutti infortuni che l’hanno colpito in passato. Superato quest’ultimo scoglio Milik potrà finalmente ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Arkadiuszsta volando in questi minuti inper lacon laSe tutto andrà come previsto oggi Arkadiuszdiventerà un nuovo giocatore della. Come riporta Sky Sport ilinsieme all’agente Pantak ha preso un volo pochi minuti fa da Ciampino direzioneper la. Lì all’attaccante saranno controllate entrambe le ginocchia dopo i due brutti infortuni che l’hanno colpito in passato. Superato quest’ultimo scogliopotrà finalmente ...

