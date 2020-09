Milik alla Roma | il polacco è in partenza per Innsbruck per la prima parte delle visite mediche

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 settembre 2020) Arkadiuszsta volando in questi minuti aper lacon laSe tutto andrà come previsto oggi Arkadiuszdiventerà un nuovo giocatore della. Come riporta Sky Sport ilha preso un volo pochi minuti fa da Ciampino direzioneper la. In Austria all’attaccante saranno controllate entrambe le ginocchia dopo i due brutti infortuni che l’hanno colpito in passato. Superato quest’ultimo scogliopotrà finalmente firmare per la ...