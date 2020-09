(Di venerdì 18 settembre 2020) “Esasperato dalla condottadonna”. È con questa motivazione che la corte d’appello diha abbassato a 4 anni e 4 mesi la condanna per un 63enne rumeno, accusato di aver sequestrato per una notte la compagna nella loro roulotte e di averla picchiata e violentata fino all’alba. Come riferisce il CorriereSera, il tribunale di Monza in rito abbreviato gli aveva comminato unadi 5 anni, poi idil’hanno rivista sulla base del “contesto familiare degradato” in cui viveva la coppia. A loro parere, inoltre, “le relazionidonna con altri uomini” avrebbero creato una situazione ritenuta “indice di una più scarsa ...

MediasetTgcom24 : Milano, 'troppo disinvolta': Corte di Appello riduce pena a stupratore #milano - Corriere : «Lei troppo disinvolta»: in Appello ridotta la pena allo stupratore - Corriere : «Lei troppo disinvolta»: in Appello ridotta la pena allo stupratore - davidgerously : RT @MediasetTgcom24: Milano, 'troppo disinvolta': Corte di Appello riduce pena a stupratore #milano - Noovyis : (Milano, pena ridotta allo stupratore. I giudici: “Condotta troppo disinvolta della vittima”) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano pena

Sky Tg24

L'uomo era stato condannato in Tribunale a Monza in rito abbreviato a 5 anni. Che ora a Milano la Corte d'Appello abbassa a 4 anni e 4 mesi Segregata e violentata per giorni dal suo ex. Arrestato 30 ...MILANO - La Corte di Appello di Milano riduce la pena allo stupratore. L'uomo, 63 anni, era stato condannato con rito abbreviato dal tribunale di Monza a 5 anni per violenze sulla convivente: l'aveva ...L’aveva sequestrata per una notte nella loro roulotte, picchiata e violentata fin quando alle 7 del mattino erano arrivati i carabinieri allertati dalla figlia, e per questi reati era stato condannato ...