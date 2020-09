Milano Finanza: Sky, abbonati in calo, si pensa al taglio di almeno 350 dipendenti (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo quanto scrive Milano Finanza, anche Sky accusa l’effetto Covid e la conseguente assenza di eventi sportivi durante il lockdown. La quota abbonati è infatti scesa a 4,6 milioni rispetto ai 5 di prima della pandemia. Negli ultimi mesi gli abbonati al digitale terrestre sono saliti a 600mila, cosa che può avere un impatto sui ricavi, visto che il ricavo medio mensile per utente degli abbonati al digitale è di circa 27 euro, contro i circa 41/42 euro di chi è abbonato tramite satellite. Secondo gli esperti del settore, scrive il quotidiano finanziario, questi numeri quindi rischiano di ridurre la marginalità e gli utili che Sky può produrre avendo anche solo un bacino d’utenza di 3,8-4 milioni di clienti. Per questo il management di Sky ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo quanto scrive, anche Sky accusa l’effetto Covid e la conseguente assenza di eventi sportivi durante il lockdown. La quotaè infatti scesa a 4,6 milioni rispetto ai 5 di prima della pandemia. Negli ultimi mesi glial digitale terrestre sono saliti a 600mila, cosa che può avere un impatto sui ricavi, visto che il ricavo medio mensile per utente deglial digitale è di circa 27 euro, contro i circa 41/42 euro di chi è abbonato tramite satellite. Secondo gli esperti del settore, scrive il quotidiano finanziario, questi numeri quindi rischiano di ridurre la marginalità e gli utili che Sky può produrre avendo anche solo un bacino d’utenza di 3,8-4 milioni di clienti. Per questo il management di Sky ...

