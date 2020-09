Milano | disabile massacrato di botte | arrestati gli aggressori

qn_giorno : #Milano, disabile derubato e tempestato di calci: arrestati 4 giovani - rep_milano : Busto Arsizio, spunti e insulti a un anziano disabile: baby gang fermata dalla polizia [aggiornamento delle 12:24] - lucafaccio : Marcia indietro dopo gli insulti alla candidata disabile: 'Le chiedo scusa' - rep_milano : Marcia indietro dopo gli insulti alla candidata disabile: 'Le chiedo scusa' [di LUCIA LANDONI] [aggiornamento delle… - rep_milano : Segrate, ragazza disabile candidata al Comune, il presidente della Confcommercio locale: 'Che contributo può dare?… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano disabile

Accusati di aver picchiato e rapinato un invalido: quattro giovani arrestati. L'aggressione, secondo quanto emerso, si è consumato in zona Rubattino lo scorso 13 agosto. La vittima, mentre rincasava c ...A pochi giorni dalle elezioni Comunali, a Segrate è polemica per alcune dichiarazioni di Paolo Ardrizzi, presidente della locale sezione di Confcommercio ed ex esponente della Lega, su una candidata c ...L'episodio è accaduto il 13 agosto in via Rubattino alle 22 mentre la vittima rientrava a casa in bicicletta Quattro giovani sono stati arrestati per aver picchiato e rapinato un invalido. L'episodio ...