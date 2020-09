Milano: 'condotta disinvolta' della compagna, pena ridotta in appello a stupratore (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 set. (Adnkronos) - Un 63enne condannato con rito abbreviato dal Tribunale di Monza a 5 anni per violenze sulla convivente si è visto ridotta la pena in secondo grado a 4 anni e 4 mesi. Secondo i giudici della Corte d'appello di Milano l'uomo, d'animo "mite", era "esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna". La sentenza d'appello, riportata dal Corriere della Sera, tiene quindi in considerazione il "contesto familiare degradato", attenuando l'intensità del dolo del 63enne, di origine rumena. La violenza sessuale si è consumata nella notte dell'8 giugno 2019 a Vimercate (Monza): l'uomo, prima di stuprare la compagna, l'avrebbe minacciata con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 set. (Adnkronos) - Un 63enne condannato con rito abbreviato dal Tribunale di Monza a 5 anni per violenze sulla convivente si è vistolain secondo grado a 4 anni e 4 mesi. Secondo i giudiciCorte d'dil'uomo, d'animo "mite", era "esasperato dallatroppodonna". La sentenza d', riportata dal CorriereSera, tiene quindi in considerazione il "contesto familiare degradato", attenuando l'intensità del dolo del 63enne, di origine rumena. La violenza sessuale si è consumata nella notte dell'8 giugno 2019 a Vimercate (Monza): l'uomo, prima di stuprare la, l'avrebbe minacciata con un ...

