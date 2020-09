Michela Quattrociocche rivela la sua dieta e il suo amore per il nuovo compagno Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 settembre 2020) E’ felicecon Giovanni, il suo, ma ha anche un ottimo rapporto con l’ex Alberto Aquilani (). L’attrice e il calciatore non solo sono stati insieme a lungo ma hanno anche due figlie che adorano. Sembrano tutti più felici adesso esu Instagram tra una dichiarazione d’e l’altra risponde anche a tante domande dei suoi follower. Dallaal dove ha conosciuto Giovanni, l’attrice risponde a tutto. Siete curiosi di sapere cosa mangia per essere sempre così magra e in forma? Lei è tra le più fortunate, quelle che quando hanno voglia di mangiare un dolce o un fritto lo fanno perché poi ci pensa il metabolismo veloce. Quindi ...