Michael Schumacher, il neurologo gela tutti: "Condizioni irreversibili"

Un neurologo di Ginevra ha parlato con 'TMC Francia' delle condizioni di salute di Michael Schumacher non lasciando speranze sul suo recupero. Il prossimo dicembre saranno sette anni dal giorno in cui la vita di Michael Schumacher è cambiata radicalmente. L'ex pilota di Formula 1 ha avuto un tragico incidente mentre sciava e da quel … L'articolo Michael Schumacher, il neurologo gela tutti: "Condizioni irreversibili" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

