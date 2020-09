“Mi votano ivoriani e prostitute” | bufera sul candidato leghista Ma lui non si scusa | “Porcata contro di me | vigliacchi”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 settembre 2020) ANCONA – “È stata fatta una vigliaccata contro di me. Ma non mi scuso perché parlavo in libertà con un amico privatamente e le mie parole non vanno intese in senso dispregiativo o razzista”. Luciano Romanella, ex assessore comunale di Fermo oggi candidato per il consiglio comunale con la Lega a sostegno di Lorenzo Giacobbi, è salito alla ribalta nazionale per un audio inviato ad un amico su WhatsApp e che poi è girato in varie chat finendo per arrivare sui media nazionali.ASCOLTA GLI AUDIOTRA I SUOI ELETTORI “IVORIANI E PROSTITUTE”