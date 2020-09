Meteo weekend | le previsioni di sabato 19 e domenica 20 settembre

(Di venerdì 18 settembre 2020) Estate, ultima chiamata, a breve il quadrorologico cambierà radicalmente. Sarà soprattutto dal giorno dell'equinozio d'autunno (martedì 22) che il peggioramento si farà più intenso e diffuso. Aria fresca di origine atlantica sospinta da caldi venti meridionali generanno forti temporali dapprima sulla Sardegna e poi sulla Toscana, Lazio e il Nord Italia. Rovesci e temporali a tratti molto forti e con probabili nubifragi potranno interessare gran parte delle regioni del Centro-Nord con un generale calo delle temperature che ritorneranno a valori tipici della stagione in corso. Situazione completamente opposta al Sud dove assisteremo ad una breve ondata di caldo africano.Ledi19Cielo per lo più nuvoloso sulle ...

