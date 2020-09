Meteo, URAGANO MEDITERRANEO in azione. Grecia flagellata da tempesta, VIDEO (Di venerdì 18 settembre 2020) Nelle prime ore del mattino, come da previsione, il ciclone ha fatto landfall sulle coste greche delle isole Ionie, con il transito dell’occhio avvenuto a Cefalonia, l’isola più grande dell’intero arcipelago. L’impatto è stato devastante, anche se poteva andare peggio secondo alcune proiezioni. Le raffiche di vento registrate sulle isole greche hanno superato i 110 km/h, con onde fino a 5-6 metri d’altezza. La forza del ciclone non è stata quindi probabilmente da pieno URAGANO MEDITERRANEO di categoria 1, anche se poco al largo in mare aperto il ciclone aveva raggiunto forza da simil URAGANO. Tuttavia, il ciclone ha avuto pienamente caratteristiche tropicali e continua a possederle tuttora. Si segnala un certo indebolimento nell’impatto sulla terraferma e con ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Nelle prime ore del mattino, come da previsione, il ciclone ha fatto landfall sulle coste greche delle isole Ionie, con il transito dell’occhio avvenuto a Cefalonia, l’isola più grande dell’intero arcipelago. L’impatto è stato devastante, anche se poteva andare peggio secondo alcune proiezioni. Le raffiche di vento registrate sulle isole greche hanno superato i 110 km/h, con onde fino a 5-6 metri d’altezza. La forza del ciclone non è stata quindi probabilmente da pienodi categoria 1, anche se poco al largo in mare aperto il ciclone aveva raggiunto forza da simil. Tuttavia, il ciclone ha avuto pienamente caratteristiche tropicali e continua a possederle tuttora. Si segnala un certo indebolimento nell’impatto sulla terraferma e con ...

3BMeteo : Aggiornamento #URAGANO MEDITERRANEO: ora ha caratteristiche tropicali e rappresenta una minaccia in termini di pio… - damy85twit : RT @tempoitaliait: La Grecia ha avuto danni ingenti per la tempesta mediterranea che con intensità di uragano. In Europa è stato stimato un… - tweetnewsit : Ciclone mediterraneo in azione sulla Grecia Il ciclone mediterraneo che per un breve lasso di tempo presentava tutt… - tempoitaliait : La Grecia ha avuto danni ingenti per la tempesta mediterranea che con intensità di uragano. In Europa è stato stima… - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #USA, la #Potenza dell'URAGANO #SALLY fa entrare il #MARE in una #Casa. Ecco le… -