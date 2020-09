Mes | Fraccaro | ‘presenta criticità | pensiamo a Recovery fund’

(Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 (Adnkronos) – “Per noi del Movimento non è e non può essere un tema ideologico. Il Mes è un prestito, ma presenta delle criticità per i trattati su cui si basa. Ora dobbiamo occuparci di utilizzare al meglio i soldi delFund, che non dà questi problemi. Se ci sarà un confronto bisognerà valutare se è utile al Paese. Noi diciamo di no”. Lo ribadisce il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’.L'articolo Mes:, ‘presenta criticità,fund’ CalcioWeb.

Questione MESin pausa. Per molti, una strategia politica studiata nei dettagli per evitare che il dibattito si infiammi prima delle elezioni regionali, dando un' idea di non compattezza nella maggiora ...Lo scontro ormai è dietro l'angolo. Abbiamo a che fare con un governo che finge la pace. Ma in realtà pensa alla guerra. Non si possono interpretare in modo diverso le scintille tra Pd e 5 Stelle sul ...