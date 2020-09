McLaren Senna GTR LM - Il reparto Mso realizza cinque one-off per celebrare il successo di Le Mans

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 18 settembre 2020) La, a ormai poche ore dall'edizione 2020 della 24 Ore di Le, ha svelato un progetto commemorativo dedicato alla schiacciante vittoria ottenuta dalla Casa, nel 1995, nella classica francese. In onore dei successi della F1 GTR, ilMso ha infattitoesemplari unici denominatiGTR LM, caratterizzati dalle livree delle altrettante vetture che dominarono la gara giungendo prima, seconda, quarta, quinta e tredicesima assoluta. Lelivree dell'edizione 1995. IlMso, come anticipato, ha replicato le livree delle F1 GTR originali attraverso un lavoro di verniciatura che ha richiesto circa 800 ore per ogni esemplare. La, a questo proposito, ha siglato degli accordi ...