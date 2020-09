Mazda, 100 anni di sfide senza tempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Un senso, una filosofia, un significato, racchiuso infine nel nome. Mazda , cioè lo " spirito che crea con il pensiero ", quello dell'unico Dio della religione zoroastriana, è la perfetta carta di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) Un senso, una filosofia, un significato, racchiuso infine nel nome., cioè lo " spirito che crea con il pensiero ", quello dell'unico Dio della religione zoroastriana, è la perfetta carta di ...

Bisogna esserci stati a Hiroshima, aver passeggiato per i viali incantati di fiori fino al Memoriale della Pace o aver attraversato anche solo una stanza del Museo della bomba atomica, per provare a ...

Mazda, cento anni di storia: dal sughero ai motori rotativi. Sempre con lo sguardo verso il futuro

Prende il nome dall'antico dio persiano della luce e noto per le sue idee e concetti non convenzionali. Mazda ne ha tratto ispirazione tanto da diventare il marchio automobilistico giapponese di maggi ...

Mazda, dal sughero al Wankel: il centenario è solo l’inizio

Resilienza e volontà costante di innovazione. Mazda festeggia 100 anni di storia, un traguardo che è soltanto l’ennesimo passo all’interno del mondo dell’auto. Un lungo percorso iniziato dapprima su t ...

