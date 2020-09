Massimiliano Allegri in un tango a Ballando con le Stelle, tutti vorrebbero vederlo con Ambra (Foto) (Di venerdì 18 settembre 2020) Tra i ballerini per una notte di Ballando con le Stelle il nome di Massimiliano Allegri è quello che ci stupisce forse più di tutti (Foto). Sarà lui il primo ospite della nuova edizione del dance show di Milly Carlucci e infatti domani vedremo l’ex allenatore della Juve esibirsi addirittura in un tango. La sua ballerina sarà Roberta Beccarini, perdano le speranze coloro che vorrebbero Allegri e Ambra Angiolini insieme sulla pista di Ballando con le Stelle. La coppia procede a gonfie vele con la storia d’amore di cui tutti vorrebbero saper di più. Sempre discreti ma mai infastiditi dalla presenza dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) Tra i ballerini per una notte dicon leil nome diè quello che ci stupisce forse più di). Sarà lui il primo ospite della nuova edizione del dance show di Milly Carlucci e infatti domani vedremo l’ex allenatore della Juve esibirsi addirittura in un. La sua ballerina sarà Roberta Beccarini, perdano le speranze coloro cheAngiolini insieme sulla pista dicon le. La coppia procede a gonfie vele con la storia d’amore di cuisaper di più. Sempre discreti ma mai infastiditi dalla presenza dei ...

