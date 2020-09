Massaggio alla polvere di diamante | l’anti-age prezioso per un viso splendente

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 settembre 2020) Diamonds are the girl’s best friend, in bellezza più che mai. Creme, sieri, contorno occhi e maschere dagli ingredienti preziosi come oro, gemme, zaffiri, perle, rubini e, naturalmente, diamanti, stanno trasformando sempre più il nostro beautycase in un vero e proprio scrigno. Non solo per celeb: la skincare gioiello è alla portata di molte perché, a dispetto delle apparenze, è alquanto democratica. A fronte di trattamenti vip da migliaia di euro (come quello proposto da un centro benessere in California: 25mila dollari per un massaggio a domicilio con diamanti da un milione di dollari dalle proprietà leviganti e rilassanti), ci sono ad esempio prodotti, come le sheet mask gold o silver, davvero low cost.