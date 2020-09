Mascherine, gel e distanza: come andremo ai seggi La videoscheda in 2 minuti (Di venerdì 18 settembre 2020) Giù la mascherina per farsi identificare, percorsi separati di ingresso e di uscita, voto domiciliare per chi è in isolamento. Compenso più alto per gli scrutatori dei seggi speciali Covid Leggi su corriere (Di venerdì 18 settembre 2020) Giù la mascherina per farsi identificare, percorsi separati di ingresso e di uscita, voto domiciliare per chi è in isolamento. Compenso più alto per gli scrutatori dei seggi speciali Covid

Mov5Stelle : Abbiamo consegnato 100 milioni di mascherine e 400mila litri di gel igienizzante. E non dimentichiamo che siamo l'u… - Agenzia_Ansa : #Il voto è un ritorno alla normalità. Cosi il viceministro alla #Salute Sileri. 'Saranno seguiti i protocolli di si… - GiovanniToti : Anche oggi le aziende del trasporto pubblico locale in #Liguria non ci segnalano criticità sugli autobus degli stud… - GPiziarte : RT @IlMattinoFoggia: #Elezioni , dalle #mascherine al #gel ecco le prescrizioni da osservare indicate dal @Viminale - LauraCarrese : RT @RogerHalsted: Niente plastica, ce lo chiede Greta. COVID però ci chiede di produrre miliardi di mascherine, migliaia di tonnellate di g… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine gel Mascherine, gel igienizzante e distanza di 2 metri: ecco come si vota Gazzetta della Spezia e Provincia C’è una luce (da 35 euro) nel tunnel del Covid, ma resta spenta

Vaccini, gel, mascherine. Contagi, distanziamento fisico (non chiamatelo sociale), schermi di plastica e banchi a rotelle. E ancora termoscanner, tamponi e terapie intensive. Se ne parla ininterrottam ...

Come saremo protetti dal contagio quando andremo a votare?

AGI - Decreti, circolari e protocolli: è ricca la messe di disposizioni tra le quali si dibattono presidenti e scrutatori in occasione dell'election day di domani e lunedì. Una produzione normativa re ...

Covid Roma, nuovo allarme al Tribunale: una cancelliera positiva, chiudono uffici IV sezione

Si è trovata di fronte all'uomo sbagliato, nel momento sbagliato. O forse qualcosa non ha funzionato nei protocolli di sicurezza. E anche se non si può parlare di focolaio, ora nella cittadella della ...

Vaccini, gel, mascherine. Contagi, distanziamento fisico (non chiamatelo sociale), schermi di plastica e banchi a rotelle. E ancora termoscanner, tamponi e terapie intensive. Se ne parla ininterrottam ...AGI - Decreti, circolari e protocolli: è ricca la messe di disposizioni tra le quali si dibattono presidenti e scrutatori in occasione dell'election day di domani e lunedì. Una produzione normativa re ...Si è trovata di fronte all'uomo sbagliato, nel momento sbagliato. O forse qualcosa non ha funzionato nei protocolli di sicurezza. E anche se non si può parlare di focolaio, ora nella cittadella della ...