Marco Minniti: "Il futuro dell'Europa si decide nel Mediterraneo" (Di venerdì 18 settembre 2020) “Il caos in Libia mette in pericolo la nostra sicurezza”. Parola dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, in una lunga intervista al settimanale tedesco Stern. La prestigiosa rivista ha dedicato ben tre pagine all’incontro con Minniti in cui il politico italiano illustra in maniera dettagliata la sua visione su sicurezza, migranti e stato dell’Unione europea.“Ogni mattina il mio primo pensiero è la Libia”, esordisce Minniti. “Noi europei abbiamo un debito con la Libia - spiega . Nel 2011 siamo intervenuti militarmente per rovesciare il dittatore Muammar al-Gheddafi. Ma a tutt’oggi non abbiamo ancora un’idea concreta di come dovrebbe essere la ricostruzione della Libia.Secondo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) “Il caos in Libia mette in pericolo la nostra sicurezza”. Parola’ex ministro’Interno,, in una lunga intervista al settimanale tedesco Stern. La prestigiosa rivista ha dedicato ben tre pagine all’incontro conin cui il politico italiano illustra in maniera dettagliata la sua visione su sicurezza, migranti e stato’Unione europea.“Ogni mattina il mio primo pensiero è la Libia”, esordisce. “Noi europei abbiamo un debito con la Libia - spiega . Nel 2011 siamo intervenuti militarmente per rovesciare il dittatore Muammar al-Gheddafi. Ma a tutt’oggi non abbiamo ancora un’idea concreta di come dovrebbe essere la ricostruzionea Libia.Secondo ...

L'ex ministro dell'Interno intervistato dal settimanale tedesco Stern fa il quadro della situazione su sicurezza, migranti e stato dell'Unione europea “Il caos in Libia mette in pericolo la nostra sic ...

Il Pd implode sulla consultazione: ogni capocorrente un voto diverso

Il referendum sul taglio dei parlamentari fa implodere il Pd. Il voto sulla riforma grillina si trasforma in un congresso anticipato. I capibastone si scontrano e si posizionano su fronti opposti per ...

Referendum, Minniti: "Vi spiego il mio Sì"

Marco Minniti, finora non si è pronunciato. Come voterà al referendum costituzionale? Veda, se anziché avere di fronte una consultazione popolare fossimo ad un seminario di filosofia teoretica, il mod ...

