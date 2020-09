Marattin | Accordi 2021? Iv mai con M5S | ma su comunali discorso cambia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Siamo all'ultimo giorno di campagna elettorale per le regionali. Pensare già alle elezioni delmi sembra veramente assurdo. E' l'ultimo giorno di una sfida importante, concentriamoci su questo, poi ci sarà il tempo di pensare alle elezioni del prossimo anno". Lo dice all'Adnkronos il deputato Iv Luigi, in merito alla possibile alleanza tra M5S e Pd alle elezionideldopo le aperture di Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti su eventualielettorali. "Noi abbiamo sempre detto che se il Pd starà con il Movimento 5 Stelle noi non ci saremo ma -sottolinea l'esponente Iv- sulleè undiverso. Bisogna capire che in questo Paese ogni elezione a livello locale è ...