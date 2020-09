Maltempo Verona: 22 gli edifici monumentali danneggiati dal nubifragio (Di venerdì 18 settembre 2020) Supera i 360 mila euro la conta dei danni subiti da 22 edifici monumentali, tra cui musei e palazzi, a causa del nubifragio dello scorso 23 agosto. Fra tutti spiccano i quasi 130 mila euro di costi per il ripristino di parte della copertura del tetto di Castelvecchio, gravemente lesionato, con il crollo di una parte, dalla caduta di un albero. Per i restanti danneggiamenti si tratta, in particolar modo, di interventi volti alla sostituzione e sistemazione di vetri ed infissi, andati rotti in molte delle strutture museali cittadine, alla Gran Guardia e a Palazzo Barbieri; alla sistemazione di parapetti, coppi smossi, coperture, pavimentazione interna ed impiantistica. Un piano d’intervento scattato immediatamente che, già nei primi giorni successivi al nubifragio, dopo il taglio delle piante cadute ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Supera i 360 mila euro la conta dei danni subiti da 22, tra cui musei e palazzi, a causa deldello scorso 23 agosto. Fra tutti spiccano i quasi 130 mila euro di costi per il ripristino di parte della copertura del tetto di Castelvecchio, gravemente lesionato, con il crollo di una parte, dalla caduta di un albero. Per i restanti danneggiamenti si tratta, in particolar modo, di interventi volti alla sostituzione e sistemazione di vetri ed infissi, andati rotti in molte delle strutture museali cittadine, alla Gran Guardia e a Palazzo Barbieri; alla sistemazione di parapetti, coppi smossi, coperture, pavimentazione interna ed impiantistica. Un piano d’intervento scattato immediatamente che, già nei primi giorni successivi al, dopo il taglio delle piante cadute ...

