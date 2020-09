Madrid diventa zona rossa dopo il boom di contagi | tornano le tende-ospedale

Daniele64181695 : @simcaros @liidsss @radiosei Pure 5 di lazio style radio e lazio style channel...è evidente se vedi e senti solo qu… - StefanoMontini1 : RT @nextcinepanett: @Amookeena @willy_signori Il tg5 di stamane alle 7: colpo di mercato Inter: ne Madrid ne Barcellona vogliono Lautaro!!!… - nextcinepanett : @Amookeena @willy_signori Il tg5 di stamane alle 7: colpo di mercato Inter: ne Madrid ne Barcellona vogliono Lautar… -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid diventa

Today.it

Una fila di tende verdi è stata allestita ai cancelli dell'ospedale militare Gomez Ulla di Madrid: quattro mesi dopo la creazione di strutture simili per il triage dei pazienti affetti da Covid-19 il ...Oltre 10mila nuovi contagi in Francia, 3.400 in Gran Bretagna, 2.000 in Germania. L'allarme lanciato ieri dall'Oms per il dilagare di Covid-19 in Europa è confermato ancora una volta dai dati. E si an ...Secondo quanto riferito da Sky Sports Gareth Bale e Sergio Reguilon nel giro di poche ore lasceranno il Real Madrid e diventeranno nuovi giocatori del Tottenham ...