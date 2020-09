Made in Italy, Coldiretti: arriva olio nuovo ma crolla produzione (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Scatta in anticipo per il caldo la raccolta delle olive in Italia con l’arrivo del primo olio nuovo Made in Italy del 2020, particolarmente atteso in un anno segnato dall’emergenza coronavirus che ha sconvolto produzione e mercati. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti, Unaprol e Ismea in occasione del via alla raccolta delle olive in Italia con la prima spremitura della Penisola in Sicilia, a Chiaramonte Gulfi (Ragusa), nel Frantoio Cutrera dove è stato presentato il rapporto “L’olio italiano al tempo del Coronavirus”. Secondo le prime previsioni, la produzione di olio extravergine d’oliva in Italia vede un calo del 22% causato principalmente dalle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Scatta in anticipo per il caldo la raccolta delle olive in Italia con l’arrivo del primoindel 2020, particolarmente atteso in un anno segnato dall’emergenza coronavirus che ha sconvoltoe mercati. E’ quanto emerge da un’analisi di, Unaprol e Ismea in occasione del via alla raccolta delle olive in Italia con la prima spremitura della Penisola in Sicilia, a Chiaramonte Gulfi (Ragusa), nel Frantoio Cutrera dove è stato presentato il rapporto “L’italiano al tempo del Coronavirus”. Secondo le prime previsioni, ladiextravergine d’oliva in Italia vede un calo del 22% causato principalmente dalle ...

