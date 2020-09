“Ma sembri la Balivo”, Bianca Guaccero cambia look, caschetto nero e corto (Di venerdì 18 settembre 2020) La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero sfodera un nuovo look che ricorda tanto quello della sua predecessora del contenitore pomeridiano di Rai 2, Caterina Balivo. Una conduttrice dalle mille sfaccettature Tra le conduttrici della Rai, Bianca Guaccero è tra le più poliedriche. La 39enne pugliese infatti si divide tra il cinema e la tv, … L'articolo “Ma sembri la Balivo”, Bianca Guaccero cambia look, caschetto nero e corto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 settembre 2020) La conduttrice di Detto Fatto,sfodera un nuovoche ricorda tanto quello della sua predecessora del contenitore pomeridiano di Rai 2, Caterina Balivo. Una conduttrice dalle mille sfaccettature Tra le conduttrici della Rai,è tra le più poliedriche. La 39enne pugliese infatti si divide tra il cinema e la tv, … L'articolo “Mala Balivo”,proviene da www.meteoweek.com.

marcoferrari65 : @salvatore1953 Sei un'anima semplice. Vuoi votare no al referendum sperando (ma mi sembri sicuro) che gli inetti al… - LASTRONZA87 : @stopconinomi Veramente? E mi sembri una stangona ahaha ma comunque poco importa, per me sei uno schianto ?? - whosthaatgurl : @mattarella6 Ma se appena qualcuno li nomina fate partire una guerra? Non sarebbe più semplice accettare che a qual… - redlemongrass : 56. ti seguo da poco ma sembri molto simpatica???? - rainbeyes : RT @blissfvlxpocky: AHAHAHAH raga ma fate sul serio? bisogna davvero litigare per un telefono? ma che cazzo te ne frega se android non è be… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma sembri Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera