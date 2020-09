M5S | spettro scissione dopo voto | il summit ' segreto' dei ribelli Adnkronos 3

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 settembre 2020) () - Lo scontro con Casaleggio del resto è giunto al punto di non ritorno. La dice lunga il fatto che da giorni rimbalzi nelle chat interne un link che consente di verificare se un nominativo risulti o meno iscritto al M5S: stando a questo database, Casaleggio non figurerebbe tra gli attivisti. I nodi sono tanti - anche sulla gestione futura del Movimento e gli Stati generali, visti da molti come una chimera - e stanno pian piano venendo al pettine. Nei giorni scorsi tre deputati si sono autosospesi dal M5S in aperta polemica con la mail anti-morosi di Casaleggio, chiedendo una svolta ai vertici pentastellati. Tra questi, Fabio Berardini, che osserva: "Si vocifera di provvedimenti disciplinari per coloro che hanno sostenuto il No al referendum, che in aggiunta a coloro che hanno sollevato perplessità sulle uscite di Casaleggio formano un cospicuo ...