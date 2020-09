M5S: Crimi, 'contento per Di Battista in piazza, attacchi a Emiliano non sono a Pd' (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Ho letto di una mia rabbia" nei confronti di Alessandro Di Battista "di cui ho appreso questa mattina leggendo i giornali. C'è una ricostruzione un po' fantasiosa di questi fenomeni, io sono ben contento che ci sia Alessandro che scende in piazza a fianco di Antonella" Laricchia, "nessuno di noi ha risparmiato attacchi a Emiliano che non sono attacchi al Pd in quanto partner di governo". Lo ha affermato Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, ospite di 'Start' su Sky Tg 24. "Abbiamo un presidente di Regione -ha aggiunto- a cui abbiamo fatto forte opposizione per cinque anni, un presidente di Regione che non ha soddisfatto le politiche che avremmo voluto in quella regione. Quindi è ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Ho letto di una mia rabbia" nei confronti di Alessandro Di"di cui ho appreso questa mattina leggendo i giornali. C'è una ricostruzione un po' fantasiosa di questi fenomeni, iobenche ci sia Alessandro che scende ina fianco di Antonella" Laricchia, "nessuno di noi ha risparmiatoche nonal Pd in quanto partner di governo". Lo ha affermato Vito, capo politico del Movimento 5 stelle, ospite di 'Start' su Sky Tg 24. "Abbiamo un presidente di Regione -ha aggiunto- a cui abbiamo fatto forte opposizione per cinque anni, un presidente di Regione che non ha soddisfatto le politiche che avremmo voluto in quella regione. Quindi è ...

GianlucaVasto : Morte Mercante, Crimi (M5S): uomo generoso e amato. Castaldi: giorno di grande dolore - Rinaldi_euro : Antonio Maria Rinaldi contro Vito Crimi: 'Siccome c'è Facebook, tagliamo i parlamentari. Ma che caz*** dice?' - bendellavedova : Ormai tutti gli esponenti del PD chiedono il #MES, #Conte tace ma non lo chiede e tutti gli esponenti del #M5S dico… - TV7Benevento : M5S: Crimi, 'contento per Di Battista in piazza, attacchi a Emiliano non sono a Pd'... - luposeduto167 : RT @ADeborahF: Serve Alessandro ecco cosa ci vuole per il #M5S #AdessoDibba -