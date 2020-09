Lufthansa | nuovo volo da Trieste Airport per Monaco di Baviera

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il primo ottobre 2020 riparte il collegamento perdioperato dal vettore aereo; ilopererà dal lunedì al venerdì con una frequenza giornaliera in arrivo dall’hub tedesco alle ore 16:25 ed in partenza daalle ore 17:00. A partire dal 25 ottobre si aggiungerà ildella domenica. Ilda/perrappresenta una rotta fondamentale per il Friuli Venezia Giulia perché garantisce il ripristino dei collegamenti verso destinazioni internazionali e intercontinentali e costituisce il principale tassello mancante per la crescente ripresa dell’operatività dicompletando il portafoglio di ...

