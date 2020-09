Ludovica Valli incinta, il dolcissimo annuncio su Instagram (Di venerdì 18 settembre 2020) Ludovica Valli diventerà mamma per la prima volta. L’influencer ed ex tronista di Uomini & Donne, sorella di Beatrice ed Eleonora, è in attesa del primo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio, imprenditore nel settore real estate. L’influencer emiliana, classe 1997, ha annunciato la meravigliosa novità su Instagram, con un video dolcissimo accompagnato da una caption ricca d’amore. Nei poco meno di 80 secondi di filmato, si vedono Ludovica e Gianmaria che, sorridenti, corrono sulla spiaggia assieme al loro amatissimo bulldog Ettore. Capelli scuri al vento e con indosso un bellissimo abito bianco, Ludovica sfoggia una tenerissima pancia che viene baciata dal futuro papà raggiante. Come già accennato, anche la caption ... Leggi su dilei (Di venerdì 18 settembre 2020)diventerà mamma per la prima volta. L’influencer ed ex tronista di Uomini & Donne, sorella di Beatrice ed Eleonora, è in attesa del primo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio, imprenditore nel settore real estate. L’influencer emiliana, classe 1997, ha annunciato la meravigliosa novità su, con un videoaccompagnato da una caption ricca d’amore. Nei poco meno di 80 secondi di filmato, si vedonoe Gianmaria che, sorridenti, corrono sulla spiaggia assieme al loro amatissimo bulldog Ettore. Capelli scuri al vento e con indosso un bellissimo abito bianco,sfoggia una tenerissima pancia che viene baciata dal futuro papà raggiante. Come già accennato, anche la caption ...

