L'Udinese svela la nuova maglia away dedicata ai friulani nel mondo (Di venerdì 18 settembre 2020) L'orgoglio friulano e l'essere una comunità presente in moltissimi luoghi del nostro pianeta è ben rappresentato sulla nuova maglia "away" presentata dall'Udinese Calcio e Macron, all'interno della quale si trovano tutte le Città del mondo dove è presente un "Fogolâr Furlan". La nuova "away", con collo alla coreana con inserti in maglieria, è azzurra con … L'articolo L'Udinese svela la nuova maglia away dedicata ai friulani nel mondo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

