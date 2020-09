Lorenzo Musetti | chi è il 18enne che agli Internazionali di Roma sta stupendo il mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Prima Stan Wawrinka (con tanto di 6-0 nel set d’apertura), poi Kei Nishikori. Al netto della condizione fisica, nomi che potrebbero intimorire qualsiasi esordiente. Sopratutto se ha 18 anni e disputa per la prima volta un torneo Masters 1000. Per giunta ae dopo le fatiche dei turni di qualificazione. Eppureha vinto. Ha messo in fila, rispettivamente, un tre volte vincitore e un finalista Slam in mezzo a un Centrale che l’emergenza coronavirus ha reso vuoto e silenzioso. È il primo classe 2002 ad aver vinto una partita in un torneo Atp.ottavi ci sono altri tre giocatori azzurri in questid’Italia (Sinner, Trava e Berrettini). Non accadeva dal 1979. Ma èla vera novità. In ...