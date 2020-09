Lockdown Gran Bretagna: le conseguenze economiche e l’analisi (Di venerdì 18 settembre 2020) La Gran Bretagna con il secondo Lockdown rischia la recessione economica. Già con la prima chiusura sanitaria il Pil si è contratto del 20,4% a causa di una congiuntura economica legata alla Brexit. Boris Johnson ha lanciato nei giorni scorsi un appello pubblico, l’invito a rispettare le condizioni per evitare la crescita dei contagi. Regole fondamentali per “salvare il Natale” e per “appiattire la gobba del cammello”, metafora del grafico che disegna la crisi finanziaria ed economica. Non sono semplici frasi o battute d’effetto, la chiusura di fabbriche, negozi e scuole si fa sentire pesantemente nelle famiglie. Una crisi sociale che la Gran Bretagna vive già da un anno, tra proteste cittadine e un distacco dall’Unione Europea, la ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Lacon il secondorischia la recessione economica. Già con la prima chiusura sanitaria il Pil si è contratto del 20,4% a causa di una congiuntura economica legata alla Brexit. Boris Johnson ha lanciato nei giorni scorsi un appello pubblico, l’invito a rispettare le condizioni per evitare la crescita dei contagi. Regole fondamentali per “salvare il Natale” e per “appiattire la gobba del cammello”, metafora del grafico che disegna la crisi finanziaria ed economica. Non sono semplici frasi o battute d’effetto, la chiusura di fabbriche, negozi e scuole si fa sentire pesantemente nelle famiglie. Una crisi sociale che lavive già da un anno, tra proteste cittadine e un distacco dall’Unione Europea, la ...

