Lockdown all’italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina indigna il web: “Non si scherza sul Covid” (Di venerdì 18 settembre 2020) Lockdown all’italiana, il nuovo film di Enrico Vanzina indigna il web: “Non si scherza sul Covid” Enrico Vanzina alla regia di un film che sa tanto di cinepanettone anche se esce a metà ottobre: Lockdown all’italiana non è ancora uscito, ma ha già destato scalpore. Il film di Enrico Vanzina, che debutta alla regia dopo la scomparsa del fratello Carlo, uscirà il 15 ottobre raccontando la storia di due coppie costrette a trascorrere la quarantena in casa. I protagonisti sono Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. Quello che ha indignato il web è il tema ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020)all’italiana, ildiil web: “Non sisul Covid”alla regia di unche sa tanto di cinepanettone anche se esce a metà ottobre:all’italiana non è ancora uscito, ma ha già destato scalpore. Ildi, che debutta alla regia dopo la scomparsa del fratello Carlo, uscirà il 15 ottobre raccontando la storia di due coppie costrette a trascorrere la quarantena in casa. I protagonisti sono Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. Quello che hato il web è il tema ...

