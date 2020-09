Lockdown all’italiana, furibonda polemica sul film di Enrico Vanzina: “Tra le mutande di Greggio e il culo della Stella i morti non ci stavano. Pietosi” (Di venerdì 18 settembre 2020) Lockdown all’italiana? No, grazie. Sbuca malandrino l’annuncio che dal 15 ottobre uscirà nelle sale cinematografiche italiane la nuova commedia di Enrico Vanzina e sui social si scatena il finimondo. Motivo dell’ira degli utenti del web è l’uso improprio della tragedia del Covid-19 per far ridere gli spettatori. Infatti, secondo quanto riporta la sinossi ufficiale del film prodotto da Dean film e New International, e distribuito da Medusa, si tratta di “una commedia tra risate e riflessioni che racconta la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del Lockdown. Una vera commedia all’italiana”. Tempo che Medusa twitti la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020)all’italiana? No, grazie. Sbuca malandrino l’annuncio che dal 15 ottobre uscirà nelle sale cinematografiche italiane la nuova commedia die sui social si scatena il finimondo. Motivo dell’ira degli utenti del web è l’uso impropriotragedia del Covid-19 per far ridere gli spettatori. Infatti, secondo quanto riporta la sinossi ufficiale delprodotto da Deane New International, e distribuito da Medusa, si tratta di “una commedia tra risate e riflessioni che racconta la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del. Una vera commedia all’italiana”. Tempo che Medusa twitti la ...

belowlia : RT @LuigiGuelpa: Lockdown all'Italiana? Giuro che pensavo fosse uno scherzo. Boicottare una simile porcata è un atto doveroso. Ce lo chiede… - Think_movies : “Lockdown all’italiana”: il Poster Ufficiale della nuova commedia di al cinema dal 15 ottobre… - andliuz : RT @Apndp: Schifate Enrico #Vanzina(non lui,il suo cinema epitome della peggior commedia all'italiana)? Allora ditelo. Ma non facciamo gli… - Lay_z30 : RT @Ty_il_nano: Già vi siete indignati Lockdown all'italiana e ancora non hanno fatto i sequel Natale in quarantena e Matrimonio in repar… - DuDuDuDaDaDa : RT @giannimacheda: In arrivo nelle sale il film di Vanzina “Lockdown all’italiana”. Immagino i doppi sensi con “intubata”. #LockdownAllIt… -

