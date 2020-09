Liverpool | Thiago Alcantara dopo la firma | “Questo club rispecchia le mie ambizioni”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nuovo colpo in entrata per ilhato per i reds e si metterà a disposizione nei prossimi giorni a disposizione dell’allenatore Klopp. “Ogni anno vuoi migliorarti e vincere sempre di più. Credo che questorispecchi ciò che sono e le mie ambizioni”, ha spiegato l’ex centrocampista del Bayern Monaco ai microfoni dei canali social del. Poi ha concluso: “Voglio raggiungere tutti gli obiettivi e vincere più trofei possibili. Abbiamo iniziato la stagione più tardi, ma ora si gioca. Cercherò di aiutare la squadra soprattutto sull’aspetto mentale”. Per235 presenze e 31 gol con la maglia del Bayern Monaco.

SkySport : Liverpool, è fatta per l'arrivo di Thiago Alcantara dal Bayern: le news di calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #ThiagoAlcantara è un nuovo giocatore del #LFC - raccattapalle : @BDrummm @alberto_gullino @__rebel8 @alexfrosio Non credo fosse il prezzo il problema, Thiago Alcantara ha scelto l… - pino_nostro : RT @cippiriddu: Thiago Alcantara al Liverpool è il trasferimento perfetto. Giocatore pazzesco, squadra straordinaria, stadio leggendario, c… - Saalvatore4 : @coldblackarrow Oggi c'è stato l'annuncio di Thiago al Liverpool ed ho avuto la stessa sensazione/contentezza di qu… -

