LIVE – Inter-Carrarese 7-0, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di venerdì 18 settembre 2020) Alle 17:00 di venerdì 18 settembre l‘Inter sfiderà la Carrarese in occasione del test amichevole che permetterà ad Antonio Conte di valutare la squadra in questa seconda uscita. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco: poi a fine partita spazio alle pagelle, le parole dei giocatori e del tecnico e gli approfondimenti. AGGIORNA LA DIRETTA Inter-Carrarese 7-0 (Lukaku 2, Young, Sanchez, Lautaro 2, Salcedo) IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS FINE PARTITA – La partita è finita 7-0: in gol anche Lautaro (doppietta) e Salcedo FINE PRIMA PARTE – Il risultato è di 4-0: reti di Lukaku (doppietta), Young e Sanchez 17:40 – Come annunciato dalla ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Alle 17:00 di venerdì 18 settembre l‘sfiderà lain occasione del testche permetterà ad Antonio Conte di valutare la squadra in questa seconda uscita. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal primo minuto di gioco: poi a fine partita spazio alle pagelle, le parole dei giocatori e del tecnico e gli approfondimenti. AGGIORNA LA7-0 (Lukaku 2, Young, Sanchez, Lautaro 2, Salcedo) IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS FINE PARTITA – La partita è finita 7-0: in gol anche Lautaro (doppietta) e Salcedo FINE PRIMA PARTE – Il risultato è di 4-0: reti di Lukaku (doppietta), Young e Sanchez 17:40 – Come annunciato dalla ...

PVARTS1 : RT @LolloSpanto: @Inter @RomeluLukaku9 @youngy18 @Alexis_Sanchez Ma porca troia è un'amichevole NON UFFICIALE, un allenamento, per questo n… - LolloSpanto : @Inter @RomeluLukaku9 @youngy18 @Alexis_Sanchez Ma porca troia è un'amichevole NON UFFICIALE, un allenamento, per q… - leointer170691 : @nox_2793 Ma domani neanche Inter Pisa live , non capisco perché - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Notizie calciomercato - il Live di oggi, 18 settembre - sportli26181512 : Inter-Carrarese: la seconda amichevole per Conte LIVE alle 17: L'Inter di Antonio Conte disputa un altro...… -