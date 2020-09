LIVE – Dinamo Sassari-Virtus Bologna 47-52, semifinale Final Four Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 18 settembre 2020) Seconda semiFinale delle Final Four di Supercoppa 2020 di Serie A1, al PalaDozza si affrontano Banco di Sardegna Sassari e Segafredo Virtus Bologna. Le V nere di Dj0rdjevic sulla carta arrivano favoriti all’incontro, non solo per il fatto campo, ma anche per l’organico puntellato in estate dopo un’ottima stagione. Farà il possibile la Dinamo che nel girone è caduta due volte ed è riuscita a qualificarsi per il rotto della cuffia. Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 18 settembre, potrete seguire il match in LIVE testuale su Sportface. SEGUI IN DIRETTA OLIMPIA MILANO-VENEZIA IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Secondadelledidi Serie A1, al PalaDozza si affrontano Banco di Sardegnae Segafredo. Le V nere di Dj0rdjevic sulla carta arrivano favoriti all’incontro, non solo per il fatto campo, ma anche per l’organico puntellato in estate dopo un’ottima stagione. Farà il possibile lache nel girone è caduta due volte ed è riuscita a qualificarsi per il rotto della cuffia. Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 18 settembre, potrete seguire il match intestuale su Sportface. SEGUI INOLIMPIA MILANO-VENEZIA IL REGOLAMENTO DELLA...

zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Virtus Bologna 26-23 semifinale Final Four Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Virtus Bologna 8-6 semifinale Final Four Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo… - OA_Sport : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket DIRETTA: semifinale in tempo reale - LorenzoPuliga : RT @LegaBasketA: Anche la @dinamo_sassari e la @Virtusbo sono arrivate alla #SegafredoArena ! Alle 20:45 la seconda semifinale della @Euro… - LegaBasketA : Anche la @dinamo_sassari e la @Virtusbo sono arrivate alla #SegafredoArena ! Alle 20:45 la seconda semifinale dell… -