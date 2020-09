L’Inter Miami accoglie Higuain: “È l’attaccante che cercavamo” (Di venerdì 18 settembre 2020) È ormai arrivato il momento di iniziare la nuova avventura americana per Gonzalo Higuain. Il pipita è stato accolto dal nuovo club, l'Inter Miami. A parlare è stato il direttore sportivo del club statunitense, Paul McDonough."QUELLO CHE CERCAVAMO"caption id="attachment 893089" align="alignnone" width="1024" Higuain, getty images/caption"Siamo davvero onorati di aver raggiunto un accordo con Gonzalo, aggiungendo alla nostra rosa un goleador di esperienza e successo. Il giocatore ha tutte le qualità che stavamo cercando. Higuain ha spiccato nei migliori campionati e in alcuni dei club più importanti al mondo. Abbiamo sempre detto che la nostra intenzione non è solo quella di portare dei top player, ma anche brave persone per inseguire tutti insieme il sogno di scrivere la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) È ormai arrivato il momento di iniziare la nuova avventura americana per Gonzalo. Il pipita è stato accolto dal nuovo club, l'Inter. A parlare è stato il direttore sportivo del club statunitense, Paul McDonough."QUELLO CHE CERCAVAMO"caption id="attachment 893089" align="alignnone" width="1024", getty images/caption"Siamo davvero onorati di aver raggiunto un accordo con Gonzalo, aggiungendo alla nostra rosa un goleador di esperienza e successo. Il giocatore ha tutte le qualità che stavamo cercando.ha spiccato nei migliori campionati e in alcuni dei club più importanti al mondo. Abbiamo sempre detto che la nostra intenzione non è solo quella di portare dei top player, ma anche brave persone per inseguire tutti insieme il sogno di scrivere la ...

