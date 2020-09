Liliana Segre: 'Al referendum voterò No, il Parlamento non si riduce solo a costi e poltrone' (Di venerdì 18 settembre 2020) In un'intervista a Repubblica la senatrice Liliana Segre ha dichiarato che al referendum costituzionale sul taglio dei parla,entari voterà No: "Mi pare che la questione venga un po' troppo ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 settembre 2020) In un'intervista a Repubblica la senatriceha dichiarato che altuzionale sul taglio dei parla,entari voterà No: "Mi pare che la questione venga un po' troppo ...

