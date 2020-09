Libri antichi da 2 milioni di euro rubati in Gran Bretagna: recuperati da carabinieri (Di venerdì 18 settembre 2020) Monza, 18 settembre 2020 - I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Cultura di Monza hanno recuperato a Neamt, UK,, insieme alla polizia romena, una collezione di Libri antichi del valore di oltre 2 ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 settembre 2020) Monza, 18 settembre 2020 - Idel Nucleo Tutela Patrimonio Cultura di Monza hanno recuperato a Neamt, UK,, insieme alla polizia romena, una collezione didel valore di oltre 2 ...

