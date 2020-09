Lezzeno | disperso nei boschi | trovato il corpo senza vita di Emilio Russo

erbanotizie : Lezzeno, continuano le ricerche del 70enne disperso da 2 giorni -

Il corpo di Emilio Russo è stato ritrovato. Purtroppo dopo 4 giorni di ricerche nei boschi di Lezzeno la brutta notizia è stata confermata. Emilio Russo, 70 anni, noto politico comasco molto attivo ne ...Lezzeno (Como), 18 settembre 2020 - E' stato ritrovato in un burrone il corpo senza vita di Emilio Russo, 70 anni, l'intellettuale e politico comasco che era scomparso martedì pomeriggio, dopo essere ...Sono in corso dalla serata di martedì le ricerche di Emilio Russo, protagonista della politica comasca e coordinatore provinciale di Articolo Uno, scomparso dopo essere uscito per una passeggiata nei ...