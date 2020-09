L’Emilia Romagna riapre gli stadi: Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari con 1000 tifosi (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Emilia Romagna riapre gli stadi. Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari con 1000 tifosi. BOLOGNA – L’Emilia Romagna riapre gli stadi. Dopo il via libera da parte del Governo, il presidente Bonaccini non ha perso tempo ed ha deciso di far tornare il pubblico negli impianti sportivi. Saranno 1000 gli spettatori che assisteranno a Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari. Un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità. Nelle prossime ore altri governatori potrebbero decidere di seguire l’esempio dell’Emilia Romagna con il pubblico pronto a ritornare ad ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Emiliaglicon. BOLOGNA – L’Emiliagli. Dopo il via libera da parte del Governo, il presidente Bonaccini non ha perso tempo ed ha deciso di far tornare il pubblico negli impianti sportivi. Sarannogli spettatori che assisteranno a. Un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità. Nelle prossime ore altri governatori potrebbero decidere di seguire l’esempio dell’Emiliacon il pubblico pronto a ritornare ad ...

SkyTG24 : L'Emilia Romagna riapre gli stadi al pubblico. Tifosi sugli spalti anche per la Formula 1 - MFajriyansyah : RT @CorSport: ?? L'Emilia Romagna riapre ai tifosi: mille per #Parma-#Napoli, 13mila per il Gp di Imola ?? - dinoadduci : L'Emilia-Romagna apre gli stadi: 1000 spettatori per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari - davide_tripo : RT @CalcioFinanza: L’#EmiliaRomagna apre al pubblico per gli eventi sportivi - sportli26181512 : L'Emilia Romagna apre le porte degli stadi: 1000 gli spettatori consentiti per la Serie A: Ultim'ora di Sky Sport.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Emilia Romagna Mangialardi e Bonaccini uniti per il rilancio della sanità: “Patto tra Marche ed Emilia Romagna per la modifica del decreto Balduzzi" Vivere Senigallia