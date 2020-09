L’Emilia Romagna apre al pubblico per gli eventi sportivi (Di venerdì 18 settembre 2020) Il pubblico torna allo stadio per le prime partite del campionato di Serie A e per il Gran Premio di Formula 1 a Imola. Lo riporta l’ANSA. Fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato Parma-Napoli, al Tardini della città emiliana, e Sassuolo-Cagliari, allo stadio Mapei di Reggio … L'articolo L’Emilia Romagna apre al pubblico per gli eventi sportivi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Iltorna allo stadio per le prime partite del campionato di Serie A e per il Gran Premio di Formula 1 a Imola. Lo riporta l’ANSA. Fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato Parma-Napoli, al Tardini della città emiliana, e Sassuolo-Cagliari, allo stadio Mapei di Reggio … L'articolo L’Emiliaalper gliè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ElenaFiero : RT @Cisl_ER: ??????#Ripartiredallavoro A #Bologna, in piazza Nettuno, l'appuntamento per l'Emilia-Romagna. @grazianigio (@CislNazionale) al TG… - roma_magazine : L'ORDINANZA - L'Emilia Romagna apre al pubblico: fino a mille tifosi allo stadio per Parma-Napoli e Sassuolo-Caglia… - Cisl_ER : ??????#Ripartiredallavoro A #Bologna, in piazza Nettuno, l'appuntamento per l'Emilia-Romagna. @grazianigio (… - Ciro_Scg : L’Emilia Romagna riapre gli stadi: 1000 spettatori per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari - sportli26181512 : #Notizie #Stadi L’Emilia Romagna apre al pubblico per gli eventi sportivi: Il pubblico torna allo stadio per le pri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Emilia Romagna Mangialardi e Bonaccini uniti per il rilancio della sanità: “Patto tra Marche ed Emilia Romagna per la modifica del decreto Balduzzi" Vivere Senigallia