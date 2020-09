L'Emilia riapre gli stadi: mille spettatori a Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari, 13mila al Gp di Imola (Di venerdì 18 settembre 2020) Pubblico presente (fino a mille persone) a Parma e a Reggio Emilia per le due partite - Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari - del campionato di serie A di calcio in programma domenica 20 settembre e al Gran Premio di Formula 1 (fino a 13.147 persone) in programma dal 31 ottobre al 1 novembre a Imola. Con un'ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. L'opportunità è fondata su una precedente ordinanza regionale, a condizione che venga presentato dagli organizzatori un apposito piano per la sicurezza che garantisca l'applicazione di determinate misure ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Pubblico presente (fino apersone) ae a Reggioper le due partite -- del campionato di serie A di calcio in programma domenica 20 settembre e al Gran Premio di Formula 1 (fino a 13.147 persone) in programma dal 31 ottobre al 1 novembre a. Con un'ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione-Romagna concede la deroga al numero massimo diprevisti per gli eventi sportivi di portata nazionale e internazionale. L'opportunità è fondata su una precedente ordinanza regionale, a condizione che venga presentato dagli organizzatori un apposito piano per la sicurezza che garantisca l'applicazione di determinate misure ...

