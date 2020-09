Lega | l’alert dell’Antiriciclaggio | “Al partito di Salvini 100mila euro dalla società del cognato di Galan Che ha una produzione da 20mila”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Centomiladi erogazione liberale da una società che però, nei bilanci, annota come valore della suaannua poco più di ventimila. Come se uno facesse diecimiladi beneficienza, guadagnandone duemila. C’è anche questo nelle migliaia di pagine dell’indagine sui commercialisti della, finiti ai domiciliari con l’accusa di aver venduto a prezzo “gonfiato” un capannone dalle parti di Cormano, periferia nord di Milano. L’acquirente era la Lombardia film commission, fondazione della Regione in quel periodo presieduta da Alberto Di Rubba, revisore contabile del gruppoal Senato e persona molto vicina a Matteo. Di Rubba è finito ai domiciliari insieme al suo socio ...